Глава Кубани заявил, что жители должны участвовать в создании стандарта городских проектов

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Участие жителей Кубани необходимо при разработке стандарта для развития городских проектов, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Жители должны принимать участие в создании некого стандарта для того, чтобы территория была качественной. А если мы будем говорить про конкретную территорию, у нас денег не хватит для того, чтобы выполнить желание жителей, которые живут [на этой территории], и это ни к чему хорошему не приведет", - сказал Кондратьев в среду на заседании клуба стратегических инициатив в Краснодаре.

Он отметил, что при разработке конкретных проектов, будь то придомовая территория или общественное пространство, соблюсти желания каждого жителя бывает сложно. "Каждый житель имеет свою точку зрения, и практика показывает, что они поделятся на группы и на кружки. Здесь должен быть диалог для того, чтобы мы могли выработать стандарт, в развитие которого бы пошла тактика. Это мышление на результат", - сказал глава региона.

В среду в Краснодарском крае был создан Клуб стратегических инициатив. В первом заседании организации приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Регион одним из первых в стране создал площадку, задача которой - оказать содействие действующим и начинающим предпринимателям региона в реализации их планов по развитию территорий. Как сообщила в среду в Краснодаре на заседании клуба глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, агентство готово дать членам таких клубов доступ ко всей экосистеме АСИ - сети "Точек кипения", федеральным экспертам, базе знаний.