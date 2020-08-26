Спортплощадки с зоной воркаута построят в трех высокогорных селах КБР в 2020 году

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) построят в трех высокогорных селах Черекского района спортплощадки с зоной воркаута. Площадки оборудуют на средства нацпроекта "Демография", сообщили в среду в пресс-службе регионального Минспорта.

"В трех поселениях Черекского района в Верхней Балкарии, Безенги и Герпегеж в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" начато строительство многофункциональных игровых площадок с детскими оздоровительными комплексами и зонами воркаута. Открытые площадки позволят детям заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гимнастикой и другими видами спорта", - говорится в сообщении.

Гимнастический городок будет включать в себя различные тренажеры, а также оборудование для воркаута. В Верхней Балкарии это первый подобный объект. В 2020 году в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в КБР строятся 33 объекта, а также закуплен спортивный инвентарь для 44 спортивных организаций, которые ведут подготовку по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, мероприятия нацпроекта проходят во всех муниципалитетах региона. Общий объем предоставленных субсидий составляет более 358 млн рублей, региональное софинансирование составляет 23,6 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".