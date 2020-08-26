Две очереди канатных дорог курорта "Эльбрус" остановят для проведения техобслуживния

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Две очереди канатных дорог АО "Курорт Эльбрус" остановят для проведения "большой инспекции" (техническое обслуживание) с 20 сентября до середины октября. Подняться до станции "Мир" можно будет на маятниковой канатной дороге, сообщили в среду в пресс-службе кампании.

"10 сентября 2020 года две очереди канатных дорог АО "Курорт Эльбрус" ("Азау" - "Старый Кругозор" и "Старый Кругозор" - "Мир") будут закрыты для проведения регламентных работ. Будет проводиться плановое укорачивание каната на канатной дороге "Азау" - "Старый Кругозор" и "большая инспекция" на канатной дороге "Старый Кругозор" - "Мир". Канатная дорога "Мир" - "Гара-Баши" (верхняя очередь до высоты 3 847 м) будет функционировать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В течение данного периода будет работать маятниковая канатная дорога "Азау" - "Старый Кругозор" - "Мир". Возобновление работы гондольных канатных дорог "Азау" - "Старый Кругозор" - "Мир" планируется в середине октября.

"Большая инспекция" - техническое обслуживание дороги при наработке определенного количества часов, в данном случае 22 500 часов.

АО "Курорт Эльбрус" находится в ведение акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" и располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигнув отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.