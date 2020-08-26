Более 3 тыс. педагогов Ямала будут получать выплаты за классное руководство с 1 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. учителей школ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 1 сентября начнут получать надбавку в размере пяти тыс. рублей за классное руководство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в среду.

"На Ямале 3 401 педагог будет получать ежемесячную федеральную выплату с 1 сентября. Для ямальских учителей сумма будет умножена на районный и северный коэффициенты, установленные для нашего региона на федеральном уровне. Надбавка положена абсолютно всем классным руководителям независимо от количества детей в классе", - приводит пресс-служба слова начальника отдела программно-целевого планирования и финансирования департамента образования ЯНАО Светланы Галкиной.

В пресс-службе добавили, что с введением выплаты будут также сохранены и ранее установленные региональные доплаты.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.