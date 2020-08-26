Реконструкция здания Азербайджанского драматического театра в Дербенте приостановлена

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Здание Азербайджанского драматического театра в дагестанском городе Дербенте требует сноса и возведения новой конструкции из-за нарушений, допущенных при его строительстве. Об этом свидетельствуют предварительные результаты технического обследования, сообщил на своей странице в Instagram глава администрации города Хизри Абакаров.

Строительство здания для театра было начато в 2000-х годах, но так и не было завершено. В начале 2020 года правительством республики земельный участок вместе со зданием был передан администрации города для завершения строительства. Планировалось начать реконструкцию в конце этого либо начале 2021 года.

"Самое опасное, что было обнаружено при обследовании, - в фундаменте нет арматуры. Здание, построенное с такими грубыми нарушениями, функционировать не сможет, поэтому его необходимо снести и построить на его месте новое. Иначе при любой сейсмической активности здание просто рассыпется", - написал Абакаров по итогам встречи с представителями компании, проводящей проектно-изыскательские работы.

Во время технического обследования специалисты изучают образцы грунта, железобетонных конструкций и другие нюансы. Выяснилось, что, помимо отсутствия арматуры в фундаменте, при строительстве здания использовались материалы более низкого класса, чем предусмотрено проектом.