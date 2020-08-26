Экспедиция в Арктику на парусных яхтах достигла Салехарда

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экспедиция в арктические моря на парусных яхтах "Сибирь" и "Жемчужина", посвященная 75-летию Победы, достигла Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), преодолев таким образом морскую часть пути, сообщили в среду в пресс-службе Русского географического общества (РГО).

"Участники экспедиции на яхтах "Жемчужина" и "Сибирь" преодолели морскую часть запланированного пути и подошли к Салехарду. Парусная экспедиция стартовала 1 августа из Архангельска. Она посвящена памяти советских морских конвоев, погибших в Белом, Баренцевом и Карском морях в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, после посещения НАО яхты отправились далее на восток. Около острова Вайгач, разделяющего проливы Карские Ворота и Югорский Шар, участники экспедиции спустили на воду венки в месте гибели спасательного судна "Шквал", которое в 1943 году подорвалось на немецкой мине. На корабле было 50 человек, из которых выжили только пятеро. Следующим пунктом экспедиции стало небольшое село Сеяха, расположенное в средней части полуострова Ямал. Здесь участники экспедиции пополнили запасы ресурсов. Пройденный путь может стать основой для создания нового туристического маршрута.

"Этот маршрут мы в перспективе рассматриваем и как туристический, как популяризацию арктического мореплавания на парусных судах. В перспективе возможно создание межрегионального экспедиционного маршрута вдоль побережья арктических морей Северного Ледовитого океана по объектам историко-культурного наследия Русского Севера. В походе мы проверяем наличие причалов и стоянок, возможности заправки", - цитирует пресс-служба директора по развитию ассоциации "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области" (организатор экспедиции) Глеба Плетнева.

Ранее в пресс-службе правительства Архангельской области сообщали, что экспедиция прибыла в Ненецкий автономный округ (НАО) в середине августа.

Об экспедиции

Организаторами экспедиции являются "Российский центр освоения Арктики" (Салехард) и "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области". Партнеры проекта: Русское географическое общество, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

В ходе экспедиции участники будут снимать фильм о Северном морском пути. В Ненецком автономном округе яхтсмены посетили место, где находился первый русский заполярный город Пустозерск. Он был основан в 1499 году в нижнем течении Печоры. Это был один из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири. С XVIII века Пустозерск утрачивал свое значение, а в 1924 году потерял статус города и был окончательно заброшен в 1962 году.

В экспедиции принимают участие 12 человек из Архангельской, Омской областей, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. Все они профессиональные яхтсмены, которые имеют опыт плавания под парусом в высоких широтах. Одна из целей участников похода - показать возможность плавания под парусами на относительно небольших судах в Арктике. По их мнению, это поможет развитию экспедиционного туризма, межрегионального делового сотрудничества, развитию малого бизнеса в северных регионах страны. В регионах, где побывают яхтсмены, планируется осмотреть инфраструктуру для возможного использования для туризма на яхтах.

После Салехарда яхты отправятся по Оби в Ханты-Мансийск, затем в Тобольск Тюменской области и в Омскую область. Плавание завершится 30 сентября в Омске. Фильм, который будет снят в ходе экспедиции, покажут на форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге в 2021 году для представления Арктическому совету, в котором Россия будет председательствовать в 2021-2023 годах.