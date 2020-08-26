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Ограничения водоснабжения в Крыму не повлияют на отопительный сезон

Подготовка республики к осенне-зимнему идет по графику

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Введение графиков подачи питьевой воды в Симферополе и 39 населенных пунктах двух районов Крыма не повлияет на предстоящий отопительный сезон, сообщили в среду журналистам в пресс-службе МинЖКХ республики.

С полуночи понедельника в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался первый этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением трех снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского - их наполнение составляет от 19 до 51%.

"Ограничение водоснабжения в Симферополе и части Бахчисарайского и Симферопольского района не повлияет на предстоящий отопительный период. Система централизованного теплоснабжения имеет замкнутый цикл, а для восполнения производственных потерь воды на котельных устанавливаются емкости для обеспечения необходимого запаса в период отключения холодного водоснабжения", - говорится в сообщении. Уточняется, что готовность Крыма к осенне-зимнему периоду сейчас оценивается в 86%, подготовка идет по графику.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.

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