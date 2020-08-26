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Президент РФ внес в парламент Ненецкого АО три кандидатуры на пост главы региона

На рассмотрение Законодательного собрания региона вынесены кандидаты от партий "Единая Россия", ЛДПР и "Родина"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) три кандидатуры на должность губернатора региона - это врио главы НАО Юрий Бездудный от "Единой России", депутат окружного собрания Андрей Смыченков от ЛДПР и глава дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев от партии "Родина", сообщил ТАСС в среду вице-спикер парламента региона Матвей Чупров.

"Президент внес кандидатуры Юрия Бездудного, Андрея Смыченкова и Игоря Пинаева", - сказал Чупров.

Сессия, на которой депутаты изберут губернатора, пройдет 13 сентября. "Ее перенесли с 10 сентября", - добавил собеседник агентства.

Согласно уставу НАО, губернатор избирается региональным парламентом по представлению президента РФ. Избранным будет считаться кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов собрания депутатов округа.

В автономных округах, согласно федеральному законодательству, руководители избираются по согласованию с губернатором области, в состав которой входят эти округа. Для Ненецкого АО это Архангельская область.

Путин 2 апреля принял отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. До проведения выборов врио губернатора Архангельской области был назначен Александр Цыбульский, который ранее занимал должность главы НАО. Врио губернатора НАО был назначен Юрий Бездудный.

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