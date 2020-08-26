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Базы отдыха и кемпинги Ставрополья возобновили работу

Они смогут работать при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Загородные базы отдыха, кемпинги и апарт-отели вновь заработали на Ставрополье после простоя из-за пандемии, сообщается на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов края.

"Могут возобновить свою деятельность определенные категории коллективных средств размещения, а именно: загородные базы отдыха, дома отдыха, гостевые дома, апарт-отели, пансионаты, туристские базы, кемпинги и иные аналогичные загородные объекты коллективного размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работать они могут при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на 26 августа коронавирусом в Ставропольском крае с начала пандемии заразились 11 тыс. 361 человек, из них 7 661 выздоровел, умер 221 пациент. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня 2020 года.

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