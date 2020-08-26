Экс-глава Минимущества Карачаево-Черкесии Бугаев назначен зампредом правительства региона

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов назначил заместителем председателя правительства республики Дмитрия Бугаева, который ранее занимал должность министра имущественных и земельных отношений КЧР. Об этом Темрезов сообщил на своей странице в Instagram в среду.

"Подписал указ о назначении нового заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Он относится к числу молодых профессионалов, которые легко внедряют новшества в своей работе, в том числе с применением современных информационных технологий, имеет хороший управленческий опыт эффективного взаимодействия с коллективом", - написал Темрезов.

Он добавил, что Бугаев с 2018 года занимал должность министра имущественных и земельных отношений КЧР, теперь он будет работать в направлении, связанном с цифровизацией нацпроектов. "В правительстве Дмитрий Юрьевич будет курировать нацпроекты, связанные с цифровизацией, а также сферу земельных и имущественных отношений. Уверен, его профессиональный опыт, современные подходы в решении стоящих перед регионом задач будут способствовать более эффективной работе команды правительства КЧР", - добавил руководитель региона.