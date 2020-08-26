Развитие мелиорации позволило на 11% увеличить посевы риса в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Посевы риса в Дагестане в 2020 году увеличились на 11% по сравнению с предыдущим годом. Наращивать площади, занятые этой культурой, позволяют проекты по развитию мелиорации, сообщили в среду в правительстве республики.

"В первом полугодии текущего года яровой сев риса на 11,2% превысил аналогичный показатель 2019 года <…> Благодаря развитию мелиорации площади, задействованные для выращивания этой культуры, увеличились на 3,5 тыс. га. Ожидаемая урожайность - до 47 ц с га в среднем по республике", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона.

По данным Минсельхоза республики, общая площадь посевов риса в Дагестане в 2020 году достигла 24 тыс. га. "С развитием сырьевой базы отрасли параллельно развивается и сфера переработки, что позволило в 12 раз увеличить производство рисовой крупы [2243,2 т за шесть месяцев]. Из них экспортировано 1326,5 т [в Азербайджан, Турцию, Иран и Таджикистан]", - отмечают в правительстве.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов сообщил журналистам, что в Россия ежегодно производится около 1 млн т риса. Культуру возделывают в основном в Астраханской области, Дагестане, лидером производства считается Краснодарский край.