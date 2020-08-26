Водопровод, детский сад и парк построят в одном из сел КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Строительство водопровода протяженностью 9,5 км и насосной станции, детского сада на 200 мест и парка отдыха запланированы в селе Садовом Карачаево-Черкесии в рамках реализации нацпроектов, говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"Председатель правительства КЧР Аслан Озов посетил с рабочим визитом Адыге-Хабльский район, в рамках которого ознакомился с ходом строительства и реконструкции социально значимых объектов, расположенных на территории муниципалитета. Первым населенным пунктом, который посетил премьер-министр КЧР, стало село Садовое. <…> В частности, здесь в рамках проекта "Чистая вода" начато строительство водопроводных сетей протяженностью 9,5 км по ул. Полевая, Советская и части ул. Комсомольская и насосной станции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что завершить строительство водопровода планируется в 2021 году. По нацпроекту "Жилье и городская среда" в населенном пункте появится парк, работы на объекте близятся к завершению. Также в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в селе ведется реконструкция Дома культуры на 150 мест.

Ранее министр экономического развития региона Алий Накохов сообщил ТАСС, что на реализацию национальных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году предусмотрено 5,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Карачаево-Черкесия участвует в нацпроектах "Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".