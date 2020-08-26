Иностранные журналисты побывали на Архызе и познакомились с национальной кухней КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Журналисты из девяти стран ознакомились с природой и туристическими объектами Карачаево-Черкесской Республики, они прошли по эко-тропам, побывали в курортных деревнях Архыза и попробовали блюда национальной кухни народов республики. Об этом на своей странице в Instagram написал глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня в рамках пресс-тура на Северный Кавказ, организованного при поддержке агентства ТАСС, в нашу республику для ознакомления с ее природными достопримечательностями и туристской инфраструктурой прибыла группа иностранных журналистов. В ее составе корреспонденты, операторы и репортеры ведущих информационных агентств, журналов и телеканалов Испании, Китая, Кубы, Саудовской Аравии, Армении, Египта, Турции, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов", - написал Темрезов. Он выразил надежду, что природа регионов СКФО не оставит иностранных гостей равнодушными.

Как отметили в региональном министерстве туризма, курортов и молодежной политики, гости в сопровождении экскурсоводов прогулялись по экологическим тропам в Архызе, совершили экскурсию по курортным деревням туристического комплекса, поднялись на высокогорье по канатной дороге и попробовали блюда национальной кухни.

Летний курортный сезон открылся в Карачаево-Черкесии 17 июля. Как ранее сообщили в Министерстве экономического развития РФ, республиканский курорт "Архыз" в летнем сезоне будет делать упор на развитии индивидуального туризма. Уже подготовлены пешие маршруты для небольших групп туристов.

За 2019 год республику посетили более 1,5 млн туристов, в 2018 году этот показатель составил 1,3 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

Четырехдневный пресс-тур для представителей иностранных СМИ был организован Министерством экономического развития РФ и информационным агентством ТАСС в рамках подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года".