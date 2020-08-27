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В Сахалинской области почти в 4 раза увеличилось производство молока для детского питания

Всего в этом году в регионе произвели 367,5 тонн молока
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© Егор Алеев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Перерабатывающие компании Сахалинской области за прошедшие месяцы 2020 года увеличили производство молочной продукции для детского питания в 3,9 раза по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства и торговли региона.

"3,9 раза в этом году относительно аналогичного периода прошлого года составил прирост объемов производства молочной продукции, предназначенной для питания детей дошкольного и школьного возраста. Всего в текущем году произведено 367,5 тонн", - сообщили в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, специализированная молочная продукция востребована у населения островного региона, спрос на нее ежегодно растет. В Сахалинской области молокоперерабатывающие предприятия, наряду с традиционными видами молочной продукции, выпускают специализированные продукты.

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