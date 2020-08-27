Медцентр, построенный Минобороны РФ в Дербенте, принял первых пациентов

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны РФ в Дербенте, начал принимать пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Многофункциональные медицинские центры в Дагестане были построены Минобороны РФ по распоряжению президента РФ Владимира Путина в городах Дербенте и Каспийске, а также в селении Ботаюрт Хасавюртовского района. В связи с дефицитом кадров в республике в Минфин РФ было направлено обращение с просьбой выделить дополнительные штатные единицы.

"Многофункциональный медцентр, построенный Минобороны в Дербенте, уже принимает первых пациентов. <…> Туда были переведены 11 больных находящихся на лечении в ковид-госпитале на базе ЦГБ Дербент, еще один был доставлен каретой скорой медицинской помощи", - говорится с сообщении", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что несколько дней назад медицинский центр получил лицензию, было утверждено временное штатное расписание. "До решения вопроса с выделением Минфином России дополнительных штатных единиц в оказании медицинской помощи будет задействован медперсонал инфекционного отделения Дербентской ЦГБ", - пояснили в пресс-службе.

Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией наблюдается в Дагестане, в республике разворачивают дополнительные инфекционные койки на случай ухудшения ситуации, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава со ссылкой на министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщали, что в республике наблюдается рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией. Прием пациентов с коронавирусом возобновила Республиканская клиническая больница, под инфекционный госпиталь был полностью перепрофилирован терапевтический корпус, плановая госпитализация больных приостановлена.