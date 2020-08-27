В Удмуртии компенсации за гибель пчел смогут получить пасеки без санитарных паспортов

ИЖЕВСК, 27 августа. /ТАСС/. Компенсации, связанные с гибелью пчел в Удмуртии из-за химической обработки полей, смогут получить пасеки, которые не имеют санитарных паспортов. На предоставление субсидий правительство региона выделило 1,5 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Правительством Удмуртской Республики подписано положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, понесенных владельцами пчелиных семей, у которых установлена гибель пчел в результате отравления в период медосбора 2019 года. При этом наличие ветеринарно-санитарных паспортов Минсельхоз Удмуртии исключил из списка обязательных условий, чтобы этой поддержкой могли воспользоваться как можно больше владельцев пасек", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на возмещение убытков будет направлено 1,5 млн рублей из республиканского бюджета. Именно такой ущерб был зафиксирован властями ранее. Объем выплат будет зависеть от количества погибших пчел.

В конце июня - начале июля 2019 года была зафиксирована гибель пчел в нескольких районах Удмуртии. По данным министерства, погибло около 200 пчелосемей. В связи с несвоевременным уведомлением владельцев пасек об обработке посевов ядохимикатами несколько сельхозпроизводителей были оштрафованы. Весной 2020 года Минсельхоз Удмуртии сообщил о том, что в республике появится реестр пчеловодов, также все пасеки нанесут на электронную карту сельхозземель. Министерством также разрабатывается новый электронный ресурс "Спаси пчелу". Ожидается, что полноценно он заработает к новому полевому сезону.