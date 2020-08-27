Ремонт дороги на мосту через реку Иртыш в ХМАО завершился на год раньше срока

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Дорожное покрытие отремонтировано на мостовом переходе "Красный дракон" через реку Иртыш возле Ханты-Мансийска. Работы завершены на год раньше планируемого срока, сообщил в четверг ТАСС директор регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.

"На мостовом переходе через реку Иртыш возле Ханты-Мансийска был проведен ремонт дорожного покрытия. Подрядчик выполнил работы на год раньше предусмотренного контрактом срока, на качестве это никак не сказалось. Достичь таких темпов позволила погода [теплая], плюс компания вовремя заготовила все материалы и получила нужное финансирование", - сказал он.

По его словам, работы велись по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На мосту были выполнены фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей с применением полимер-битумных вяжущих, что позволит увеличить срок службы дорожного покрытия. Также нанесена новая разметка.

По данным региональных властей, подрядчиком выступила компания СК "Ювис". Стоимость ремонта по контракту составила более 77,8 млн рублей. Изначально завершить работы планировалось до сентября 2021 года.

Мост через Иртыш возле Ханты-Мансийска располагается на федеральной автомобильной дороге "Югра", являющейся частью трассы Северного широтного коридора и одним из важных транспортных объектов региона. Он был открыт в сентябре 2004 года, его длина - 1,3 тыс. метров, ширина около 11 метров, высота - 15 метров. Объект является туристической достопримечательностью, ранее он занял второе место в конкурсе "Самый красивый мост России". В народе он получил неофициальное название "Красный дракон" поскольку напоминает данного зверя, выгнувшего спину. Северный широтный коридор - автомобильная дорога на северном Урале и в Западной Сибири, проходящая через Пермь, города Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа и выходящая на Томск. Является частью федерального маршрута Северо-Запад - Сибирь. Общая протяженность трассы - более 2,5 тыс. км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.