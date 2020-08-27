Около 6 тыс. участников ожидается на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в октябре в Сочи, ожидают порядка 6 тыс. участников в онлайн-формате и режиме офлайн. Об этом сообщила в четверг журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы ожидаем порядка 6 тыс. участников, потому что форум будет проведен в таком гибридном формате - традиционно соберет участников на площадке в медиацентре в "Сириусе", также будет возможность дистанционного подключения к дискуссиям и онлайн-мероприятиям", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Чупшева добавила, что в рамках двухдневного форума планируется провести презентации 100 лучших идей жителей России, которые отбираются до 10 сентября по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. "Сегодня на этой платформе зарегистрировано порядка 80 тыс. людей со всех регионов нашей страны и представлено 8,5 тыс. идей, практик, которые отвечают разным направлениям социально-экономического развития", - уточнила глава АСИ

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.