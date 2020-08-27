В селе под Липецком построят новый дом культуры с курсами 3D-моделирования и коворкингом

ЛИПЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Дом культуры, где помимо прочего будут работать курсы 3D-моделирования и коворкинг-студия, появится в селе Боринское Липецкой области. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов, посетивший строящийся объект.

"Новое здание строится в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма в Липецкой области", оно заменит старый Дом культуры, который был построен в 60-х годах прошлого столетия и с тех пор ни разу не ремонтировалось", - сказал Артамонов. Новое здание он охарактеризовал как "большое и красивое", отметив, что дом культуры станет своего рода культурным центром, где будут заниматься дети и взрослые. "Мы внимательно смотрим на роль школы, спорта и культуры: по этим трем направлениям мы должны развиваться и надеемся, что люди, которые занимаются танцами, музыкой, художественной самодеятельностью, будут примером для общества и будут образовывать других", - заметил глава региона.

Он напомнил, что стройка в селе Боринское началась в марте текущего года и завершить ее планируют уже к ноябрю. Общая стоимость работ составила более 60 млн рублей и эти средства были выделены из областного бюджета. "Кроме существующих кружков, планируется открыть новые направления: 3D -моделирование, IT- куб, коворкинг-студию", - заметил Артамонов.

Ранее глава региона неоднократно отмечал, что вопросы развития села относятся к числу приоритетных для местных властей. "Кроме того, благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти",- отмечал он.