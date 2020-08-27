Исследователи Северного флота и РГО обнаружили на Новой Земле крест экспедиции Седова

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Крест, установленный экспедицией Георгия Седова в 1913 году, обнаружили на архипелаге Новая Земля участники комплексной арктической экспедиции, которую Северный флот совершает вместе с Русским географическим обществом (РГО) и Национальным парком "Русская Арктика" на морском буксире МБ-12. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Северного флота.

"Североморцы обнаружили на Новой Земле крест, воздвигнутый экспедицией Георгия Седова в 1913 году. По документальным свидетельствам его установили полярные исследователи Владимир Визе и Михаил Павлов, со временем крест упал и был незаметен с моря", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что крест был найден именно в том месте, которое предположил научный руководитель комплексной экспедиции полковник Сергей Чуркин, изучая исторические документы и записи полярников. Отряд капитана 2-го ранга Сергея Зинченко взял крест экспедиции Седова на борт буксира МБ-12.

В Карском море исследователи осмотрели стоянку знаменитого голландского мореплавателя и одного из первых исследователей Арктики - Виллема Баренца, который в конце XVI века открыл для европейцев Новую Землю. Он зимовал на Северном острове архипелага в районе Ледяной гавани на побережье Карского моря в 1596-1597 годах. Это была третья арктическая экспедиция мореплавателя, Баренц искал альтернативный путь из Европы в Индию. В заливе Благополучия участники экспедиции осмотрели также место расположения советской полярной станции, которую в годы Великой Отечественной войны уничтожила немецкая подводная лодка.

По информации флота, участники экспедиции установили на мысе Желания архипелага Новая Земля памятную доску в честь 175-летия РГО. Знак был изготовлен на средства благотворителей Марии и Алексея Беловых и 3 августа передан участникам экспедиции в московской штаб-квартире РГО. Также в районе мыса Желания, где в годы Великой Отечественной войны располагалась советская полярная станция, североморцы установили табличку в память о подвиге защитников северных рубежей страны. 23 августа 1942 года советские полярники отбили нападение на станцию экипажа гитлеровской подводной лодки U-255.

Экспедиция на Новую Землю продолжит работу до 31 августа. Ей предстоит обойти острова архипелага в Карском море, после чего исследователи вернутся в Белушью губу, откуда они начинали свой поход. Обнаруженные в ходе экспедиции исторические артефакты будут переданы в Санкт-Петербургский музей Арктики и Антарктики, с которым уже достигнуты предварительные договоренности.