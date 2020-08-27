В Ессентуках откроют "Аллею Героев"

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. "Аллею Героев", на которой установят бюсты участников Великой Отечественной войны, откроют осенью в Парке Победы в Ессентуках (Ставропольский край), сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Ессентуках утвердили новый памятный проект курорта. Уже осенью в Парке Победы появится "Аллея Героев". Ветеранская организация вооруженных сил вышла с предложением установить бюсты участников Великой Отечественной войны, память о которых никогда не должна стираться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 скульптурных образов Павла Алексеева, Григория Атаманчука, Николая Батурина, Леонида Буткевича, Феофилакта Зубалова, Валентина Козлова, Николая Овчинникова, Александра Рыбникова, Павла Шеина и полного кавалера ордена "Славы" Ивана Ямпольского станут символами бесстрашия, героизма и любви к родной земле. Среди выбранных героев - разведчики, стрелки-бомбардиры, военные летчики и танкисты.

"Открытие "Аллеи Героев" пройдет в торжественной обстановке и станет еще одним местом поклонения парковой зоны Ессентуков", - говорится в сообщении.

Ессентуки - крупный питьевой и бальнеологический курорт, который занимает ведущее в стране место по эффективности лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени и болезней, связанных с нарушением обмена веществ. Ессентуки - единственный город из городов-курортов Кавминвод, находящийся в степи на ровном месте, на выходе реки Подкумок.