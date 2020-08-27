Школы в Дагестане отремонтируют при участии меценатов и местных жителей

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Дагестанские бизнесмены и выходцы из республики в этом году направили на ремонт школ региона более 70 млн рублей - порядка 20% от общей стоимости работ. Средства будут использованы в рамках проекта "100 школ", запущенного в 2018 году для улучшения условий обучения, в том числе в отдаленных горных районах Дагестана, сообщил ТАСС министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.
"С момента реализации инициативы по проекту "100 школ" проведено 334 ремонта, за три года привлечено порядка 300 млн средств меценатов. В текущем году, несмотря на проблемы, которые возникали в период пандемии, было представлено 144 заявки на участие в конкурсе (по проекту "100 школ" - прим. ТАСС), победителями признаны 136. Из бюджета республики на их ремонт направляется порядка 250 млн рублей, более 70 млн рублей - средства меценатов, и порядка 27 млн рублей - средства местных бюджетов", - сказал Султанов.
О проекте
Депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев рассказал ТАСС, что в регионе много школ, особенно в сельской местности, которые были построены давно, в 1950-1960 годах, теперь многие их них пришли в негодность, там нет нормальных условий, печное отопление.
"На Дагестан был выделен определенный объем бюджетных средств, но их не хватало для того, чтобы охватить все потребности (по ремонту школ - прим. ТАСС). Глава республики (Владимир Васильев - прим. ТАСС) предложил дагестанским бизнесменам поучаствовать в этом, они это предложение восприняли очень положительно. <...> Так возникла программа "100 школ", своего рода государственно-частное партнерство, когда часть средств вкладывают меценаты и муниципалитеты, а часть - государство", - напомнил Сафаралиев.
Так, по данным республиканского министерства науки и образования, на момент старта программы в Дагестане было 133 аварийных и 131 ветхая школы, больше 500 нуждались в капитальном ремонте. Учебные заведения, которые будут отремонтированы по новому проекту, решено было отбирать по итогам конкурса на основе заявок, поданных от городов и районов. Среди условий конкурса, помимо обоснования необходимости ремонта - наличие муниципального (не менее 5% от общей стоимости проекта) и частного (не менее 15% от общих затрат) софинансирования.
Изначально предполагалось, что за год в рамках проекта будет ремонтироваться по сотне школ. Однако уже в первый год вместо запланированных 100 удалось отремонтировать 117 учебных заведений, в 2019 году их количество перевалило за 200. Такая активность муниципалитетов и бизнесменов-меценатов, по мнению Сафаралиева, объясняется особенностями менталитета, в частности - особым отношением к образованию.
"В сельской местности еще в дореволюционные времена при мечетях всегда были школы, а ученые всегда были одними из самых уважаемых людей. Это <...> стало той благодатной почвой, на которой возник этот проект - многие наши бизнесмены как в республике, так и выходцы из Дагестана, живущие в других регионах, выразили желание поддержать, помочь в ремонте школ", - пояснил депутат.
Успеть к 1 сентября
По словам Султанова, в этом году из-за пандемии коронавируса конкурс по проекту "100 школ" смогли провести только в июне, в итоге сроки начала ремонта оказались несколько сдвинуты. "В начале июля были подписаны соглашения и деньги доведены до муниципалитетов, мы ставим задачу завершить ремонт до начала учебного года, но там, где ремонтные работы не связаны с учебными процессами, мы немного выходим за пределы срока 1 сентября", - отметил министр экономики и территориального развития республики.
В частности, в селении Кубачи Дахадаевского района, где по проекту в этом году ремонтируется начальная школа - детский сад, на сроки завершения работ также влияет и дождливая погода. Однако, по словам директора школы Зумруд Омаровой, началу занятий это не помешает. "Часть кровли уже готова, в этой части здания начнутся занятия, остальные работы тоже постараемся завершить как можно быстрее. Рассчитываем, что 1 сентября мы проведем линейку и откроем и школу, и садик", - сказала она ТАСС.
В ускоренном режиме идут ремонтные работы и в школе высокогорного аула Худиг Агульского района Дагестана, в которой учатся 50 человек. "Здание 1957 года постройки, капитальный ремонт ни разу не проводился - были только косметические ремонты. В школе было печное отопление, до недавнего времени топили кизяком (высушенный прессованный навоз, используемый в качестве топлива - прим. ТАСС), только четыре года назад перешли на уголь. В этом году нам обещают построить котельную, что решит проблемы с отоплением. Также полностью меняем прогнившие полы, электропроводку, двери, потолочное покрытие, внутреннюю отделку", - рассказал ТАСС директор школы Байран Ибрагимов.
По его словам, существенная часть работ в школе завершена, что позволит начать занятия 1 сентября и завершить ремонт без ущерба для учебного процесса.
Помощь земляков
Школу в горном селении Хустиль Табасаранского района Дагестана построили в 1957 году, здание никогда капитально не ремонтировалось. По словам главы района Магомеда Курбанова, в этом году здесь решили поменять практически все, кроме стен. "Это старая, каркасно-щитовая постройка, в советское время приспособленная под школу. Сегодня она имеет совершенно другой вид. Мы потом хотим сделать информационные щиты с фотографиями школы до и после ремонта, чтобы люди видели - что было и что стало", - сказал Курбанов ТАСС.
Всего в этом году в Табасаранском районе будут отремонтированы 18 школ, в прошлом году участие меценатов помогло привести в порядок 12 школьных зданий.
"Мы не планировали такого количества, думали, что будет максимум 10 школ (в 2020 году - прим. ТАСС). Но многие сами предлагали свою помощь - мы смогли найти доверие у выходцев из наших сел, которые проживают в пределах нашей республики, занимаются бизнесом, общественной деятельностью. Подключается и само население - люди помогают материалами, оказывают другую помощь", - рассказал Курбанов.
Например, также деньги на ремонт средней школы в селе Ягдыг (Табасаранский район), в которой учатся 92 ребенка, собрали без мецената. "Отдельного мецената у нас не было. Собирали средства сами - работники школы, жители села, а также уроженцы нашего селения, которые сейчас живут за его пределами - в Дербенте, Махачкале, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Кто-то дал 1 тысячу рублей, кто-то 3 тысячи - в общей сложности собрали 409 тыс. рублей и смогли подать заявку на участие в проекте", - рассказал ТАСС директор Ягдыгской средней школы № 1 Осман Магомедов. По его словам, на собранные средства школе будет обустроен спортивный зал и пищеблок.
В Кизилюртовском районе в этом году ремонтируется здание средней школы № 1 в селе Новый Чиркей - здесь меняют систему отопления, окна, двери, ремонтируют кровлю. Ранее по проекту "100 школ" в районе уже отремонтировали школы в населенных пунктах Мацеевка, Зубутли-Миатли, Гадари и Чонтаул. Как рассказали ТАСС в пресс-службе района, в селении Чонтаул без проведения ремонта в школе занятия были под угрозой срыва. "Чтобы не допустить этого, в работе участвовали как учительский состав, так и неравнодушные сельчане, дополнительную финансовую помощь в обновлении ремонта оказали состоятельные земляки", - сказал представитель администрации.
Федеральные средства
В пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана отметили, что школы республики готовятся к учебному году не только в рамках проекта "100 школ".
"Для улучшения условий в школах в этом году мероприятия по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций реализуются также за счет средств федерального бюджета - на общую сумму более 370 млн рублей. Ремонтные работы ведутся в 125 школах в части обеспечения соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации", - рассказали в министерстве.
Кроме отремонтированных учебных заведений 1 сентября в Дагестане откроются девять новых школ, рассчитанных в общей сложности на 2 294 ученических места. Они будут открыты в Махачкале, Каякентском, Хасавюртовском, Хунзахском, Сулейман-Стальском и Кизилюртовском районах. "Четыре школы заменят аварийные. Остальные позволят ликвидировать вторую и третью смены обучения", - отметили в пресс-службе Минобрнауки республики, добавив, что в сентябре также будет открыт новый детский сад в Каспийске, он сможет принять 280 детей.
По данным Минобрнауки, в общей сложности до конца 2020 года в эксплуатацию будут введены 33 школы на 9 074 места и 58 детских садов. "Объекты строятся в рамках госпрограммы "Развитие образования" и "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - уточнили в пресс-службе.