Школы в Дагестане отремонтируют при участии меценатов и местных жителей

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Дагестанские бизнесмены и выходцы из республики в этом году направили на ремонт школ региона более 70 млн рублей - порядка 20% от общей стоимости работ. Средства будут использованы в рамках проекта "100 школ", запущенного в 2018 году для улучшения условий обучения, в том числе в отдаленных горных районах Дагестана, сообщил ТАСС министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.

"С момента реализации инициативы по проекту "100 школ" проведено 334 ремонта, за три года привлечено порядка 300 млн средств меценатов. В текущем году, несмотря на проблемы, которые возникали в период пандемии, было представлено 144 заявки на участие в конкурсе (по проекту "100 школ" - прим. ТАСС), победителями признаны 136. Из бюджета республики на их ремонт направляется порядка 250 млн рублей, более 70 млн рублей - средства меценатов, и порядка 27 млн рублей - средства местных бюджетов", - сказал Султанов.

О проекте

Депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев рассказал ТАСС, что в регионе много школ, особенно в сельской местности, которые были построены давно, в 1950-1960 годах, теперь многие их них пришли в негодность, там нет нормальных условий, печное отопление.

"На Дагестан был выделен определенный объем бюджетных средств, но их не хватало для того, чтобы охватить все потребности (по ремонту школ - прим. ТАСС). Глава республики (Владимир Васильев - прим. ТАСС) предложил дагестанским бизнесменам поучаствовать в этом, они это предложение восприняли очень положительно. <...> Так возникла программа "100 школ", своего рода государственно-частное партнерство, когда часть средств вкладывают меценаты и муниципалитеты, а часть - государство", - напомнил Сафаралиев.

Так, по данным республиканского министерства науки и образования, на момент старта программы в Дагестане было 133 аварийных и 131 ветхая школы, больше 500 нуждались в капитальном ремонте. Учебные заведения, которые будут отремонтированы по новому проекту, решено было отбирать по итогам конкурса на основе заявок, поданных от городов и районов. Среди условий конкурса, помимо обоснования необходимости ремонта - наличие муниципального (не менее 5% от общей стоимости проекта) и частного (не менее 15% от общих затрат) софинансирования.

Изначально предполагалось, что за год в рамках проекта будет ремонтироваться по сотне школ. Однако уже в первый год вместо запланированных 100 удалось отремонтировать 117 учебных заведений, в 2019 году их количество перевалило за 200. Такая активность муниципалитетов и бизнесменов-меценатов, по мнению Сафаралиева, объясняется особенностями менталитета, в частности - особым отношением к образованию.

"В сельской местности еще в дореволюционные времена при мечетях всегда были школы, а ученые всегда были одними из самых уважаемых людей. Это <...> стало той благодатной почвой, на которой возник этот проект - многие наши бизнесмены как в республике, так и выходцы из Дагестана, живущие в других регионах, выразили желание поддержать, помочь в ремонте школ", - пояснил депутат.

Успеть к 1 сентября

По словам Султанова, в этом году из-за пандемии коронавируса конкурс по проекту "100 школ" смогли провести только в июне, в итоге сроки начала ремонта оказались несколько сдвинуты. "В начале июля были подписаны соглашения и деньги доведены до муниципалитетов, мы ставим задачу завершить ремонт до начала учебного года, но там, где ремонтные работы не связаны с учебными процессами, мы немного выходим за пределы срока 1 сентября", - отметил министр экономики и территориального развития республики.