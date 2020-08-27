На Ставрополье на поддержку семей с детьми выплатили 5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья в период пандемии с апреля по август направили на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 3 млрд рублей, еще 2 млрд рублей получили безработные. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении по информполитике правительства края.

"В период пандемии на Ставрополье, как и других регионах России, введена новая мера помощи семьям с детьми - пособия на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. На текущий момент в Ставропольском крае пособие уже выплачено на 3 млрд рублей. Помощь направлена родителям 83 тыс. детей. Еще около 2 млрд перечислено безработным", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления информационной политики, расчет выплаты, независимо от даты подачи заявления, будет вестись с 1 января 2020 года. Прием заявлений будет идти до конца текущего года.

"В случае отказа по ранее поданному заявлению, оно может подаваться неоднократно в течение года. Их количество не ограничивается законом. Человек, повторно подающий заявление, получит выплату за весь предыдущий период", - отмечается в пресс-релизе. Также сообщается, что на получение помощи могут рассчитывать и неработающие родители.

Дума Ставропольского края на внеочередном заседании 9 апреля приняла закон о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума смогут претендовать на выплаты в размере 4 921 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех лет и до достижения восьми лет. Всего на Ставрополье в 2020 году такую поддержку смогут получить более 55 тыс. семей с детьми. Выплата будет начисляться с 1 января этого года.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на 27 августа коронавирусом в Ставропольском крае с начала пандемии заразились 11 тыс. 481 человек, из них 7 795 выздоровели, умерли 224 пациента. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня 2020 года.