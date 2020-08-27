Творческие коллективы из 14 регионов выступят на фестивале национальных театров в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Фестиваль национальных театров пройдет в Грозном с 17 по 25 октября с участием творческих коллективов из 14 регионов России. Об этом ТАСС сообщила председатель Союза театральных деятелей Чеченской Республики Хава Ахмадова.

"Фестиваль планируется провести с 17 по 25 октября в Грозном. Уже составлена афиша фестиваля, ожидаются национальные театры из 14 регионов страны. Для нашей республики - это очень важный фестиваль, потому что, благодаря именно таким мероприятиям, происходит развитие театрального искусства. Будет возможность увидеть разные театры, разные спектакли, культуры, мы таким образом воспитываем своего зрителя", - отметила Ахмадова.

По ее словам, фестиваль национальных театров России в Грозном пройдет в этом году второй раз, а в дальнейшем будет проводиться на постоянной основе раз в два года при поддержке Минкультуры РФ и региональных властей. "Когда фестиваль станет популярным, о нем начнут говорить, люди буду ждать его и приезжать на фестиваль. Мы рассчитываем на то, что фестиваль будет также способствовать развитию туризма", - добавила Ахмадова.

Первый Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" прошел в Грозном в 2019 году. В число участников вошли коллективы из Карелии, Татарстана, Калмыкии, Коми, Хакасии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чечни, Якутии и Республики Марий Эл. В рамках фестиваля также была организована образовательная программа, включавшая 11 мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству, фехтованию, сценической речи.