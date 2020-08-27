Мобильный технопарк сможет обслуживать шесть округов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Школьники шести городских округов смогут заниматься в мобильном технопарке "Кванториум" на Ставрополье. Работу технопарк начнет 1 сентября, в День знаний, сообщили журналистам в четверг в краевом министерстве образования.

"1 сентября 2020 года <…> в Ставропольском крае начнет работу первый мобильный технопарк "Кванториум". <…> Церемония торжественного открытия первого мобильного технопарка, а также его первая остановка пройдет в Изобильненском городском округе. Всего же проект мобильного технопарка охватит шесть округов края: Буденновский, Грачевский, Изобильненский, Кочубеевский, Минераловодский и Предгорный", - говорится в сообщении.

По данным министерства, лаборатории мобильного технопарка созданы на базе автопоезда. В "Кванториуме" есть шлемы виртуальной реальности, планшеты, квадрокоптеры, образовательные робототехнические конструкторы, 3D-принтеры, лазерный гравер и многое другое. Как сообщается на сайте технопарка, на занятия в ближайший учебный год смогут записаться около 1 тыс. школьников, участниками различных экскурсий и лекций станут около 3 тыс. детей края.

Изучать в мобильном технопарке дети будут виртуальную и дополненную реальность, информационные технологии, аэротехнологии, промышленную робототехнику и так далее. С июня 2020 года педагоги мобильного технопарка прошли программы повышения квалификации. Для работы в передвижном "Кванториуме" подготовлены шесть педагогов дополнительного образования, которые будут выезжать в территории, и шесть педагогов дистанционного сопровождения.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.