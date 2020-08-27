Вылов кильки в Дагестане планируют увеличить более чем в восемь раз в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Вылов каспийской кильки в Дагестане в этом году составит около 30 тыс. т. В 2019 году он составил 3,6 тыс. т, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики по итогам совещания по развитию рыбной отрасли региона.

"Вылов кильки в Дагестане в этом году составит порядка 30 тыс. т. Для сравнения - в 2019 было 3,6 тыс. т", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства республики.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева, в настоящее время вылов кильки в Дагестане ведут несколько предприятий, все они зарегистрированы на территории республики. В частности, по его словам, Махачкалинский рыбный порт в этом году заключил соглашение на обслуживание 22 рыбных судов.

"В порт проведена вся необходимая инфраструктура, сегодня там работает 50 человек Принято решение помочь инвестору по установке оборудования для первичной переработки рыбы. Мы должны были… запустить линию первого сентября, но с учетом объективных причин перенесли запуск на первое ноября", - приводятся в сообщении слова Карачаева.

Также, по его словам, до 15 рыболовецких судов в перспективе планирует принимать компания "Дагрыбпром" в Каякентском районе, где для этих целей планируется строительство дополнительного причала. "Там мы планируем перерабатывать до 30 тыс. тонн рыбы в год. На этой же территории хотим установить завод по глубокой переработке кильки и создать благодаря этому около 450 рабочих мест. Инвестор уже закупил оборудование для первичной переработки до 2 тыс. т охлажденной рыбы", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, переработкой кильки будет заниматься Сулакский рыбзавод, ранее выпускавший рыбные консервы "Килька в томате" - в настоящее время у предприятия есть инвестор, который планирует в конце сентября запустить производство и принимать на переработку до 85 тонн кильки в сутки. Еще один проект по глубокой переработке рыбы реализует в Махачкале ГК "За Родину - Каспий".

О возрождении рыболовства в Дагестане

В июле Карачаев сообщал ТАСС, что объем добычи рыбы в Дагестане в ближайшие три года планируют довести до 50 тыс. т - примерно столько республика добывала в годы существования СССР, когда рыбная отрасль была одной из основных в экономике региона. Для этого в республике ведется реконструкция имеющихся портовых мощностей, а также строительство новых, кроме того, расширяются возможности для переработки рыбы.

В 2019 году в Дагестане выловили в общей сложности около 10 тыс. т рыбы - результат стал рекордным за последние 20 лет. Ранее в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова сообщали, что в 2020 году в Дагестане может быть добыто до 20 тыс. тонн кильки.