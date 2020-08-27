Путепровод через железную дорогу в Тверской области планируют открыть в августе 2021 года

ТАСС, 27 августа. Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке Тверской области, на ремонт которого было направлено свыше 700 млн рублей, планируют открыть в августе 2021 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона по итога рабочей поездки губернатора Игоря Рудени в Вышневолоцкий городской округ.

"Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке планируют открыть в августе 2021 года. Реконструкция объекта началась в 2019 году, сейчас работы находятся в активной стадии. В рамках рабочей поездки в городской округ 27 августа путепровод осмотрел губернатор Тверской области Игорь Руденя. На объекте произведен демонтаж старого путепровода, бригады приступили к строительно-монтажному циклу, в том числе бетонированию опор, сборке пролетного строения, которое будет возведено уже в этом году", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По проекту путепровод будет оснащен шумоизоляционными и защитными экранами, светодиодным освещением, приспособлен для движения маломобильных граждан. "По итогу осмотра Игорь Руденя поручил предусмотреть ограждение между конструкцией моста и железной дорогой - это позволит усилить безопасность граждан и не допустить несчастных случаев на путях", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что путепровод обеспечивает проезд автомобилей из одной части города Вышнего Волочка в другую через линию Октябрьской железной дороги. Объект построен в 1970 году и находился в аварийном состоянии. На его ремонт в 2019 году по региональной адресной инвестиционной программе было направлено около 100 млн рублей, и еще свыше 600 млн рублей выделили в 2020 году. С 14 января 2020 года путепровод был закрыт для проезда, движение транспорта организовали по специально построенному в 2018 году временному объезду.

Вышний Волочек - третий по численности населения город в Тверской области, административный центр Вышневолоцкого района. Город находится примерно в 120 километрах от областного центра и стоит на трассе М-10 "Россия", которая связывает Москву и Санкт-Петербург.