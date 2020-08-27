В Ингушетии до конца 2023 года планируют построить первый экотехнопарк

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить до конца 2023 года в республике первый экотехнопарк, который станет единым комплексом по переработке, сортировке и размещению мусора. Об этом ТАСС рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев.

"Согласно указу президента РФ, мы должны построить мусороперерабатывающий и сортировочный комплексы, изначально мы планировали выделить разные участки под эти цели. Согласно всем требованиям, мы определили один участок в Малгобекском районе республики, он не входит в приаэродромную зону аэропортов Магас и Владикавказ, на нем мы планируем построить до конца 2023 года единый объект - первый в регионе экотехнопарк. На этом объекте будет создан полигон и весь комплекс обрабатывающих и перерабатывающих установок", - сказал Евлоев.

По его словам, первый экотехнопарк будет построен на внебюджетные средства. Объект позволит создать новые рабочие места в регионе и обеспечит дополнительное пополнение бюджета республики.

"Естественно, нами будет создана инфраструктура по переработке всех запрещенных к хранению отходов, а это более 100 видов, также все отходы, которые имеют полезные фракции мы обязательно будем пускать на органическую переработку. У нас 317 тыс. тонн в год образуется твердых коммунальных отходов, но нам необходимо будет установить три мусоросортировочных комплекса на сто тысяч тонн каждый. На данный момент нами ведется поиск инвестора, который сможет эксплуатировать объект, как свой личный бизнес", - добавил Евлоев.

В 2021-2023 годах на территории Ингушетии предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобек и Карабулак в рамках нацпроекта "Экология", их общая площадь составляет более 34 га. По свалке города Малгобек вся необходимая подготовительная работы выполнена, заявка о предоставлении субсидии с полным пакетом документов направлена в Минприроды России. Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологические условия проживания свыше 60 000 человек.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него, в частности, входят подразделы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,4 трлн рублей.