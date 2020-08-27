Около 240 тыс. кв. м жилья введу в эксплуатацию в КЧР в 2021 г.

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют ввести около 240 тыс. кв. м жилья в 2021 году, сообщили ТАСС в четверг региональном Министерстве строительства и ЖКХ.

"В 2021 году в Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию 239 тыс. кв. метров жилья в рамках регионального проекта "Жилье". В настоящее время на территории Карачаево-Черкесии ведется строительство 40 многоквартирных домов общей площадью 321 тыс. кв. метров", - рассказала собеседница агентства.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в следующем году продолжатся работы по созданию нового микрорайона в городе Черкесске, в том числе будут строиться объекты здравоохранения, образования, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко сообщал, что в республике по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года необходимо увеличить объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. метров в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2018 гг. введено 376 тыс. кв. метров жилья, за 2019 год - более 200 тыс. кв. метров.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья.