Более 180 общественных территорий благоустроят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья отремонтируют и реконструируют больше 180 парков, площадей и других территорий в сентябре 2020 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"В 2020 году, в соответствии с паспортом федерального проекта, в крае планируется благоустроить 183 общественных территории. На большинстве объектов строительно-монтажные работы вступили в завершающую фазу, ввод в эксплуатацию намечен на конец августа - начало сентября", - говорится в сообщении.

Общее финансирование проекта в 2020 году в крае составляет около 1,6 млрд рублей, проекты благоустройства воплощают 29 муниципалитетов. В частности, в городе Георгиевске реконструируют площадь перед железнодорожным вокзалом - на территории уже оборудованы парковки, заменены системы освещения, проведено озеленение. Планируется также создать на этом месте цветник, несколько детских и спортивных площадок.

В селе Летняя Ставка жители проголосовали за реконструкцию центральной площади. Потрескавшийся асфальт уже заменили на брусчатку, на площади появится современная сцена для проведения сельских праздников и торжественных мероприятий. В Железноводске по проекту провели благоустройство Курортного озера - в городе-курорте появилась современная территория для пляжного отдыха.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.