Улицу имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной отремонтируют в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Улицу имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, принимавшей активное участие в партизанском движении во время Великой Отечественной войны и погибшей в ноябре 1941 года, отремонтируют в Кировском районе Махачкалы в рамках проекта "Улица Победы", входящего в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации района.

"Ремонт улицы имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной в Кировском районе Махачкалы по проекту "Улица Победы" подходит к завершению <…> Подрядная организация уже завершила укладку бордюрного камня, асфальтобетонного покрытия и в ближайшее время приступят строительству тротуара", - сообщил представитель районной администрации.

Проект "Улица Победы" - инициатива ряда российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задачей кампании является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.

В мае в администрации Махачкалы сообщали, что всего в 2020 году в рамках национального проекта планируется отремонтировать 85 улиц, а также установить объекты организации дорожного движения на 67 участках городских дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за 6 лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.