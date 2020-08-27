В Ингушетии участниками первого дня форума "Армия-2020" стали почти 1 тыс. человек

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. человек приняли участие в первом дне Международного военно-технического форума "Армия-2020", который открылся в четверг в Ингушетии на территории войсковой части Министерства обороны РФ в сельском поселении Троицкое. Об этом ТАСС рассказал врио заместителя командира бригады по военно-политической работе Роман Полинок.

"Основная цель проведения форума - популяризация военной службы среди молодежи и демонстрация наших образцов военной техники. В форуме сегодня приняли участие порядка 1 тыс. человек, это и представители Минобороны РФ, Управление Росгвардии по Ингушетии, которое выставило свое стрелковое вооружение и военную технику, МЧС по региону продемонстрировало новейшие образцы техники пожаротушения. А поисковая организация "Малгобек" на форуме выставила свой музей, среди участников также были члены Союза ветеранов республики", - сказал Полинок.

По его словам, форум продлится три дня. В каждый из них в нем будут принимать участие представители отдельного района республики.

"Также в форуме участвует наш стратегический партнер в плане молодежи - "Юнармия". Мы решили разделить районы на три дня, чтобы не было большого скопления людей, для предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Сегодня был сделан акцент на Назрановский район и город Магас, следовательно, сегодня в форуме принимали участие учащиеся школ этого района и города, администрация района устроила дегустацию блюд национальной кухни, в творческой части форума филармония региона дала красочный концерт, а мастера декоративно-прикладного искусства представили свои работы на выставке", - добавил собеседник агентства.

Основные мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2020" проходят с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка в Подмосковье. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".