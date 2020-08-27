Победители конкурса "Лидеры России" проведут лекции в крупнейшем вузе Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Победители конкурса кадрового резерва "Лидеры России" в новом учебном году проведут лекции и мастер-классы для студентов Северо-Кавказского федерального университета. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе вуза по итогам встречи ректора Дмитрия Беспалова с руководителем направления по работе с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антоном Сериковым.

"Уже в текущем учебном году ряд проектов из линейки президентской платформы будет реализован на площадках СКФУ. Стороны договорились о том, что на базе федерального университета пройдут лекции и мастер-классы от ведущих экспертов из числа победителей флагманского проекта АНО "Россия - страна возможностей" "Лидеры России", - говорится в сообщении.

Университет ежегодно становится площадкой для проведения региональных этапов многих конкурсов платформы - в вузе проводятся отборы на конкурс "Цифровой прорыв", чемпионаты "CASE-IN", WorldSkills ("Молодые профессионалы"), "Абилимпикс" и другие. "Наш университет предоставляет студентам максимум возможностей для приобретения дополнительных компетенций. Сотрудничество с АНО "Россия - страна возможностей" позволит расширить линейку активностей развития студенческого потенциала", - цитирует пресс-служба Беспалова.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.