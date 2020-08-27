Объем строительных работ в КЧР за семь месяцев 2020 года вырос более чем на 4%

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) в январе-июле увеличила показатели в строительной сфере на 4% - до 6,63 млрд рублей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КЧР.

"Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (включая работы, выполненные крупными и средними организациями всех видов деятельности, оценку объемов малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и неформальной деятельности, а также работ, выполненных хозяйственным способом), в январе-июле 2020 года составил 6 627,1 млн рублей, что на 4,3% выше уровня соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко сообщал, что в республике по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года необходимо увеличить объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. м в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2018 годы введено 376 тыс. кв. м жилья, за 2019 год - более 200 тыс. кв. м. По его словам, на ситуацию по строительству жилья в регионе положительно влияет сокращение процедуры выдачи разрешения на строительство - с 240 до 150 дней.