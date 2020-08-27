Посвященную Белоруссии фотовыставку открыли в дагестанском музее

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Выставку работ белорусского фотохудожника Владислава Цыдика "Вижу Беларусь такой" и стенд, посвященный истории и культуре Республики Беларусь, открыли в четверг в Музее дружбы народов России в Махачкале, сообщает корреспондент ТАСС.

"На фоне событий, которые происходят [в Республике Беларусь], открытие таких уголков Беларуси будет содействовать укреплению и дальнейшему развитию наших двусторонних связей в рамках Союзного государства. Этот стенд, который мы сегодня открываем, будет рассказывать о судьбе и истории белорусского народа, о наших взаимоотношениях", - сказал, открывая выставку, министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Как отметил замдиректора "Дома дружбы" при Миннаце Дагестана (в его состав входит Музей дружбы народов России - прим. ТАСС) Георгий Гарунов, стенд, посвященный Белоруссии, стал в музее девятым по счету.

"Мы открываем его в рамках нашего проекта "Аллея дружбы". Мы начали с Азербайджана, Армении, Грузии, потом добавили среднеазиатские республики, и сегодня открываем стенд Беларуси - все посетители нашего музея смогут видеть, что дружба между нашими народами развивается. Нам бы очень хотелось, чтобы каждый человек, посещающий Махачкалу, нашел в нашем музее свой маленький уголок", - сказал Гарунов.

Он также добавил, что ранее в музее прошли выставки, посвященные истории и культуре народов Южного Дагестана, города Кизляр, а также Республики Крым. Выставка, посвященная Белоруссии, стала четвертым подобным проектом.