Почти 50 общественных пространств и дворов благоустроили в Адыгее в текущем году

МАЙКОП, 27 августа. /ТАСС/. Почти 50 общественных пространств и дворовых территорий благоустроили с начала 2020 года в Адыгее по программе формирования комфортной среды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам его участия в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В Адыгее финансирование мероприятий данной программы в 2020 году составляет 141,6 млн рублей. На эти средства благоустроено 13 общественных и 35 дворовых территорий",- сказали в пресс-службе. Здесь напомнили, что в прошлом году город Адыгейск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил 64,5 млн рублей на реконструкцию мемориального комплекса "Победа". "Сейчас работы здесь находятся на завершающей стадии",- заметили в пресс-службе.

По информации властей, еще одним вопросом, рассмотренным в рамках заседания, стала готовность ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Согласно республиканскому плану, к этому периоду должно быть подготовлено 255 котельных, 302 км теплосетей, 25 центральных теплопунктов и более 3 тыс. км газопроводов.

Сам Кумпилов убежден, что решение вопросов жилищного строительства, развития дорожной сети, совершенствования энергетической инфраструктуры "позволяет планомерно работать над повышением качества жизни граждан и созданием точек экономического роста в регионе". "И мной, как руководителем республики, перед отраслевыми министерствами поставлены задачи максимально эффективно отработать данные направления, приложить все усилия для достижения поставленных федеральным руководством целей",- заключил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.