Иностранным журналистам рассказали о перспективах развития туризма на Северном Кавказе

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Журналисты из Египта, Саудовской Аравии, Болгарии, Армении и других стран в рамках четырехдневного пресс-тура посетили туристические объекты Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Представителям СМИ рассказали о перспективах развития туристического комплекса регионов, о строящихся объектах и планируемых инвестициях, сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете пресс-тура.

"Мы побывали в городах-курортах Кавминвод и туристических местах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Тур был организован с целью познакомить иностранных журналистов с возможностями для отдыха в России и показать перспективы развития туристического комплекса. К нам приехали 10 представителей телеканалов, печатных и электронных СМИ из девяти стран. По итогам тура они планируют публиковать обзорные материалы, отчеты и видеосюжеты", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что приехали журналисты, представлявшие Китайское информационное агентство (КИА), турецкий телеканал АТВ, телеканал Аль-Гадд (Египет), журнал "Стратегия Развития" (Армения), кубинское агентство "Пренса Латина", болгарский журнал "Бизнес контакты", телеканал "Аль-Ихбария" (Саудовская Аравия), чешскую газету "Актуалне" и газету "Аль-Хулидж" (ОАЭ).

Гости посетили туристические объекты Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Они побывали в старой части города Кисловодска, прогулялись по туристическому комплексу "Медовые водопады", поднялись на Машук, увидели вечерний Пятигорск, оценили курорты Эльбрус и Архыз, увидели живописное озеро Гизджит и побывали в урочище Джылы-су. Журналисты прошлись по экотропам на Архызе, смогли сфотографировать закат на фоне двуглавого Эльбруса и попробовали блюда национальной кухни народов Кавказа.

"На каждом объекте журналистам рассказывали о планах развития курортных зон, какие новые очереди подъемников будут запускаться, о планируемых инвестициях в развитие туристического комплекса региона", - добавила собеседница агентства.

Четырехдневный пресс-тур для представителей иностранных СМИ был организован Министерством экономического развития РФ и информационным агентством ТАСС в рамках подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года".