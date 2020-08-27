Адыгея получит дополнительно 38 млн рублей на стимулирующие выплаты для соцработников

МАЙКОП, 27 августа. /ТАСС/. Республика Адыгея получит почти 38 млн рублей дополнительных средств на стимулирующие выплаты работникам организаций соцобслуживания, оказывающим услуги пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"Согласно принятому правительством России решению, почти 38 млн рублей дополнительно выделено республике на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и допнагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения",- сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что ранее с подобной инициативой в комиссию Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований обратился депутат Госдумы Владислав Резник.

По словам главы региона, поддержка федерального руководства на протяжении пандемии позволила оперативно реагировать на возникающие вызовы, оказывать поддержку медперсоналу и работникам соцучреждений. "Системная работа в этом направлении ведется во взаимодействии всех ветвей власти региона",- заметил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

По информации властей, еще 32,6 млн рублей будет направлено в Адыгее на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска. Кроме того, около 16,8 млн рублей было выделено региону на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь таким пациентам.