Всех младшеклассников Колымы обеспечат бесплатным питанием в этом учебном году

ТАСС, 28 августа. Власти Магаданской области в этом году направили на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов 51,8 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в министерстве образования Колымы.

По информации областных властей, с началом учебного года во всех школах будет организовано бесплатное горячее питание для младшеклассников. В регионе нет школ, где это невозможно сделать из-за отсутствия пищеблоков. На их модернизацию из областного бюджета выделено 65 млн рублей, работа в пищеблоках завершилась к середине августа. Плановое число учащихся начальных классов на этот учебный год в области - 6 752 человека.

"Проведен мониторинг готовности общеобразовательных организаций к обеспечению 100% охвата питанием обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, произведены расчеты необходимых финансовых средств. Сумма составит 51,8 млн рублей", - сообщили в министерстве. Из общей суммы 41,7 млн рублей выделены из федерального бюджета, остальные - из областного.

В январе президент Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание младшеклассники в технически готовых к этому школах должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.