В Якутии направят 11 млн рублей на поддержку оленеводов для покупки или возведения жилья

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Якутии направят 11 млн рублей на программу "Молодой оленевод", которая позволит оленеводам купить или построить жилье. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель регионального Минсельхоза.

"На программу "Молодой оленевод", запущенную в этом году, предусмотрено 11 млн рублей из регионального бюджета, оленеводы получат по 1 млн рублей. Идет прием документов от оленеводов до 4 сентября. Власти муниципалитетов сообщают, что на данный момент готовятся заявки", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в министерство уже направлено четыре заявки из арктических Анабарского, Момского, Среднеколымского и Эвено-Бытантайского районов.

Право на получение социальной выплаты предоставили оленеводам младше 35 лет, которые работают на территории 13 арктических районов Якутии и не менее четырех лет занимаются домашним северным оленеводством. Право на выплату предоставляется оленеводам только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще пять лет. В Якутии в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера работают 236 молодых оленеводов.

В соответствии с указом президента Владимира Путина, основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны РФ определены развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма, сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам.