Спасенного от гибели изюбря выпустили на территории нацпарка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Изюбря, спасенного ветеринарами в Приморском крае, выпустили на территории национального парка "Земля леопарда", сообщает в пятницу пресс-служба нацпарка.

"Травмированного малыша изюбря спасли специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье. "Бэмби" с переломом ноги прооперировали, выходили и передали специалистам нацпарка "Земля леопарда" для размещения в оленепарке у полуострова Гамова. Здесь он встретит подругу - самку, вместе с которой поможет в восстановлении исчезнувшей популяции изюбрей на юго-западе Приморья", - говорится в сообщении.

Раненое животное привезли в центр реабилитации из Тернейского района в июне при поддержке специалистов региональной службы охотнадзора. Он вышел в поселок, где его подобрали местные жители. У детеныша был сложный осколочный перелом передней ноги. Ему успешно провели операцию, собрали осколки кости, вставили пластину.

"Земля леопарда" выступила с инициативой выпустить изюбря на охраняемую территорию оленепарка на землях кластерного участка нацпарка "Гамовский". Эта местность защищена от пожаров и браконьеров, что значительно повышает шансы спасенного зверя на выживание. Важно, что помимо более 500 пятнистых оленей на этом участке парка специалистами содержится одна молодая самка изюбря.

"Мы надеемся, что встреча этих зверей станет первым шагом в большом проекте по восстановлению популяции изюбря на юго-западе Приморья, в Хасанском районе. Они могут стать родоначальниками большой семьи. В национальном парке им обеспечат должный уход и охрану. Благодарим Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края за поддержку этого проекта", - приводятся в сообщении слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка.

Изюбрь - подвид благородного оленя, самый крупный представитель семейства оленевых на юге Дальнего Востока. В юго-западной части Приморского края он исчез более 20 лет назад из-за браконьерской охоты, а также из-за вытеснения популяцией пятнистого оленя. Фиксируются лишь единичные заходы с приграничных территорий Китая.