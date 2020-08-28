Крупнейший на Северном Кавказе вуз возобновит работу в очном режиме с 1 сентября

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Пятигорский государственный университет (ПГУ), который является крупным образовательным центром Северного Кавказа, с 1 сентября будет работать в очном режиме с соблюдением мер санитарной безопасности. Все должны быть в масках, а иностранные студенты смогут прийти на учебу после 14-дневной изоляции, сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения.

"В соответствии с приказом ректора учебные занятия начнутся в очном режиме с 1 сентября с соблюдением всех мер санитарной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при входе в университет будет проводиться измерение температуры. Люди с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) не будут допускаться в университет.

"В стенах университета обязательно ношение маски. Возможно использование многоразовой маски с соблюдением всех норм. Исключается проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов, до особого распоряжения", - сообщает пресс-служба.

По данным университета, иностранные студенты, въезжающие из-за рубежа, допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции с прохождением теста на коронавирус на 10-12 день со дня въезда в страну.

Пятигорский государственный университет - крупный образовательный, научно-исследовательский и инновационно-технологический центр Юга России и Северного Кавказа. В системе ПГУ обучаются около 4,5 тыс. студентов высшего и среднего профессионального образования, магистрантов, аспирантов, стажеров, а также около 2 тыс. слушателей системы непрерывного образования из 71 региона России и 36 зарубежных государств.