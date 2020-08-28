Около 1,5 тыс. человек из 15 вузов СКФО и ЮФО примут участие в конкурсе "Знаю Кавказ"

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Межрегиональный конкурс "Знаю Кавказ" пройдет осенью в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Ожидается, что в нем примут участие порядка 1,5 тыс. человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Межрегиональный конкурс "Знаю Кавказ" стартует в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в сентябре этого года. Проект, созданный участниками и экспертами форума "Машук" в августе 2019 года на смене "Россия - страна возможностей" при экспертной поддержке одноименной президентской платформы, призван укрепить отношения между молодежью Северного Кавказа и привлечь внимание молодых ученых к исследованию проблем этого региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс пройдет в два этапа. Первый стартует в сентябре в формате онлайн-тестирования, посвященного истории Кавказа, традициям и обычаям народов региона. Организаторы ожидают, что в нем примут участие порядка 1500 человек более чем из 15 вузов СКФО и ЮФО

"50 человек, справившихся с тестированием лучше всего, получат возможность выступить на очном финальном этапе, который пройдет в Пятигорске в конце октября", - сказано в сообщении. Принять участие в конкурсе могут все желающие, главное условие - быть студентом вуза и знать историю и современную ситуацию на Кавказе.

"Проект "Знаю Кавказ" поддержан ведущими вузами Юга России. Это доказывает, что он интересен как профессиональному сообществу, так и студентам, которые только начинают изучать историю и современность этого уникального региона. Мы считаем, что очень важно привлечь внимание молодых экспертов к исследованию Кавказа и подготовить специалистов, глубоко разбирающихся и понимающих его", - отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, слова которого приводятся в сообщении.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. На сегодняшний день 13 из 25 проектов платформы реализуются в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

О форуме

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.