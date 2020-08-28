"Аллею здоровья" создали на месте пустыря на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края завершили создание "Аллеи здоровья" в Михайловске по национальному проекту. В муниципалитете на месте заброшенной территории появились спортивные зоны, детские площадки и велодорожка, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В городе Михайловск закончились работы по созданию "Аллеи здоровья" по улице Ишкова в рамках краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды". Из регионального бюджета на эти цели выделено более 46 млн рублей. До проведения работ здесь не было ничего - ни пешеходных дорожек, ни тем более лавочек, урн и площадок <...> С нуля специалисты создали совершенно новое общественное пространство", - говорится в сообщении.

В Михайловске проживают более 95 тыс. человек, благоустроенная территория площадью 14 тыс. кв. м находится рядом с жилыми микрорайонами. "Появился тротуар, велодорожка, несколько спортивных зон и площадок для детских игр. Вдоль аллеи установили искусственное освещение, высадили молодые деревья", - уточняют в министерстве.

Ранее в правительстве края сообщали, что проект благоустройства в перспективе может быть продлен. Рядом с аллеей находится лесопарк, который также может быть благоустроен для создания единой общественной территории.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.