На Северном Кавказе в новом учебном году школьников обеспечат горячим питанием

В Северной Осетии, по словам министра образования и науки республики Людмилы Башариной, школьникам предлагается несколько блюд: салаты, различные супы, вторые горячие блюда из мяса, курицы и рыбы, к которым подается гарнир из картофельного пюре, гречневой или пшеничной каши, макаронных изделий, тушеной капусты. Кроме того, в меню входят блюда из творога, фрукты, чай, какао, кисель, натуральные соки.

По словам главы города-курорта Железноводска Евгения Моисеева, "на сайтах городских школ ежедневно будет публиковаться меню дня, и каждый родитель сможет видеть, чем кормили детей в школе".

В меню некоторых сельских образовательных учреждений войдут овощи, выращенные самими школьниками. "Одной из отличительных характеристик края является то, что в ряде сельских школ есть ученические бригады, которые на своих приусадебных участках выращивают овощи и поддерживают сами свои столовые", - отметила Будяк.

"Постарались специалисты сделать его [меню] таким образом, чтобы оно максимально было приближенным к здоровому питанию: злаки, каши, рыба, мясо; в меню не будет ни сосисок, ни колбасных продуктов", - рассказала ТАСС сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае, директор гимназии №24 в Ставрополе Александра Будяк.

Школы Северного Кавказа разработали меню для детей, учитывая требования Роспотребнадзора. Как рассказали ТАСС в Министерстве образования Ставропольского края, для учащихся первой смены предусмотрены горячие завтраки, а дети, которые учатся во вторую смену, будут получать полноценный горячий обед.

Президент России Владимир Путин, выступая 5 января с ежегодным посланием Федеральному собранию, предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальных классов. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября этого года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Школы регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) готовы обеспечить учеников младших классов горячим питанием с 1 сентября. Для этого в некоторых учебных заведениях пришлось сделать ремонт, закупить оборудование, а часть школ в отдаленных селениях будут готовить обеды в соседних детсадах или доставлять их из соседних населенных пунктов, сообщили ТАСС представители властей регионов и директора школ.

Власти Ингушетии разнообразили меню национальным блюдом. "Мы также включили в основное меню наше национальное блюдо дулх-хьалтам - это вареное мясо, галушки из кукурузной муки и специальный соус к ним", - рассказала ТАСС замминистра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева. По ее словам, мясо обязательно будет соответствовать стандарту халяль, мясная и молочная продукция закупается у местных производителей.

Обеды с доставкой

Для обеспечения школьников питанием необходимы пищеблоки и оборудование, которые, как оказалось, есть не в каждой школе округа.

В Дагестане, к примеру, для организации горячего питания в 604 школах, где отсутствуют необходимые условия, выделили дополнительные средства из республиканского бюджета - 419,5 млн рублей. "Варианты организации горячего питания сейчас прорабатывают в министерстве и в районных администрациях. В частности, в школах с маленькими столовыми организуют скользящий график приема пищи. В отдаленные села школьные обеды планируют доставлять из соседних населенных пунктов, где есть школы с оборудованными пищеблоками", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики.

В Табасаранском районе Дагестана, где из 58 школ собственные пищеблоки есть только в 20, блюда для школьного питания будут готовить в том числе в пищеблоках детских садов. "Рассматривали вариант строительства модульных пищеблоков, но пока мы не располагаем такими материальными средствами, чтобы их купить и установить", - рассказал ТАСС глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

По информации пресс-службы правительства Дагестана, в аварийных и ветхих школах горячее питание будет организовано в зданиях, соответствующих санитарным требованиям и находящихся в шаговой доступности от общеобразовательных организаций.

В Ингушетии около 30 школ не имеют столовых. "Мы планируем провести совещание с Роспотребнадзором, с поставщиками и руководителями школ, будем решать проблему, где будут питаться дети, обучающиеся в школах, в которых нет столовых, а таких школ 29. Мы планируем прикрепить такие школы к близлежащим, где есть пищеблоки, и оттуда организовать подвоз в малокомплектные школы, где нет пищеблоков", - отметила замминистра образования и науки Ингушетии.

Новые столы, стулья и кухонный инвентарь закупили ряд школ Кабардино-Балкарии, в некоторых образовательных учреждениях отремонтировали помещения и обустроили в них столовые. "На 15 июля, по данным Роспотребнадзора, у нас было 18 образовательных учреждений, которые не были готовы в силу технологической необеспеченности и в силу того, что в некоторых школах была нехватка помещений для приема пищи. Мы сейчас располагаем информацией, что все эти недостатки в муниципальных районах устранены", - сообщил ТАСС и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

Как сообщила ТАСС министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко, в некоторые школы республики обеды будут подвозить. "В общеобразовательных организациях произведена реконструкция зданий пищеблоков, приобретены термоемкости для подвоза горячих блюд из ближайших организаций, осуществляющих деятельность по приготовлению горячего питания", - отметила Кравченко.

На Ставрополье на начало года только в четырех малокомплектных школах не было организовано горячее питание. "В настоящее время вопрос с организацией горячего питания в этих школах решен, приведены инфраструктурные и технологические условия в полное соответствие санитарному законодательству. Здесь организованы буфеты-раздаточные, и с 1 сентября дети будут обеспечены полноценным горячим питанием. <...> Стоимость питания на одного ученика в день составит около 60 рублей, что выше, чем в прошлом учебном году", - сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

Контроль и гибкие графики

В период пандемии контроль за качеством продуктов и готовых блюд в школах усилится, также особое внимания уделят дезинфекции и соблюдению социальной дистанции в столовых.

"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в столовых и на пищеблоках школами будет обеспечено усиление дезинфекционного режима, регулярное проветривание помещений во время отсутствия детей, дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды. Персонал пищеблока должен быть в масках и перчатках, а также необходимо соблюдение социальной дистанции в столовой, в том числе перед линией раздачи в столовой путем нанесения разметки на расстоянии 1,5 метра", - сообщили в Министерстве образования Ставропольского края.

Замминистра образования и науки Ингушетии рассказала, что все продукты, используемые для приготовления горячего питания, будут обязательно иметь сертификат качества. "Для бесплатного горячего питания школьников мы будем использовать только сертифицированную и качественную продукцию. Во всех школах будут все необходимые дезсредства для помещений, рук, все работники столовых будут в средствах индивидуальной защиты, также будут установлены обеззараживающие лампы. Фрукты и овощи, которые невозможно подвергнуть термообработке, в столовых использоваться не будут", - добавила собеседница агентства.

В школах составляют гибкие графики питания, чтобы избежать скопления детей в столовых. "У нас очень четкие инструктажи провели работники Роспотребнадзора - составлены графики индивидуальные, пищеблоки оснащены бактерицидными лампами, столовые - рециркуляторами в зависимости от площади. Составлен гибкий график питания школьников, потоки детей не будут встречаться", - отметила директор гимназии №24 в Ставрополе.

В Чеченской Республики организация горячего питания с 1 сентября предполагается во всех 484 школах. На эти цели, по данным правительства региона, необходимо более 646,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. "Родительский комитет должен принимать участие в осуществлении мероприятий по обеспечению обучающихся начальных классов горячим питанием. Также при условии соблюдения всех санитарных правил представители родительского комитета могут участвовать в составлении меню и отслеживать качество предоставляемого в школах питания", - сказал министр образования и науки региона Идрис Байсултанов.

В учебных заведениях Карачаево-Черкессии, по информации министерства образования и науки республики, будет обеспечен родительский контроль за организацией питания. К контролю за качеством питания в Северной Осетии привлекут еще и общественные организации республики. Как отметили в пресс-службе Минобрнауки Дагестана, наравне с младшеклассниками, посещающими школу, горячим питанием с этого учебного года планируется обеспечить около 3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются дома.