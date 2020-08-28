В Северной Осетии в трех районах бесплатно покажут фильмы

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Акция "Ночь кино" пройдет в Северной Осетии в трех районных домах культуры 29 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

"29 августа в рамках акции "Ночь кино" три районных дома культуры осуществят бесплатные кинопоказы для жителей: Ардонский дворец культуры им. Н. Саламова, районный дом культуры селения Эльхотово и Дворец культуры Алагирского района с его кинозалом "Комсомолец", - говорится в сообщении.

В программу вошли один из самых популярных отечественных сиквелов "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко, анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4".

Всероссийская ежегодная акция "Ночь кино", организаторами которой являются Министерство культуры РФ и Фонд кино, пройдет по всей стране 29 августа в 20:00 по местному времени. Свое участие в ней подтвердили около 2,5 тыс. площадок по всей стране.

Акция "Ночь кино" способствует популяризации отечественного кинематографа и возвращению зрителей в кинотеатры. Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса.