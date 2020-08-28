В Чечне планируют создать агентство по связям с соотечественниками

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Национальное агентство по связям с соотечественниками планируется создать в Чечне для оказания юридической и консультационной помощи уроженцам региона за рубежом. Как сообщил в пятницу министр информации и печати республики Ахмед Дудаев, соответствующее поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По поручению Рамзана Ахматовича в скором времени начнет свою работу национальное агентство Чеченской Республики по связям с соотечественниками. Оно будет оказывать юридическую, консультационную помощь нашим землякам, проживающим за рубежом", - сказал Дудаев.

Он отметил, что также запланирована периодическая отправка литературы на чеченском языке в европейские страны, открытие онлайн-школы по изучению чеченского языка и другие мероприятия, направленные на оказание поддержки чеченцам, выехавшим за пределы России.

Чеченские диаспоры существуют в Турции, Казахстане, Киргизии, Грузии, Азербайджане, Иордании, Ираке и в странах Европы. Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно оказывает помощь уроженцам республики, которые оказались в трудной ситуации на территории других государств. Так, в июне текущего по его поручению вернули на родину 82-летнего чеченца из дома престарелых в Киргизии после публикации его истории в соцсетях.