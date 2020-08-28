Мемориал героям-авиаторам открыли на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Мемориал героям-авиаторам установили в городе Ставрополе на месте бывшего авиационного училища. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе краевой думы.

"В краевом центре установлен мемориал героям-авиаторам. <…> На гранитных крыльях мемориала, выполненного в виде стилизованного самолета, высечены имена пятнадцати Героев Советского Союза и четырех Героев Российской Федерации, чья военная служба была связана с городом Ставрополем", - говорится в сообщении.

Мемориал находится в центральной части города, где раньше располагалось высшее военное училище, которое прекратило свое существование десять лет назад. В числе выпускников училища - летчики-космонавты, летчики-испытатели, летчики пилотажных групп. Идея установки мемориала принадлежит выпускникам и ветеранам училища, средства на создание направило региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Надеюсь, что этот монумент будет не только хранить память о героях-авиаторах, связавших свою жизнь со Ставропольем, но и способствовать формированию патриотического сознания молодежи, развития у нее интереса к истории края и страны", - цитирует пресс-служба депутата думы, председателя регионального отделения РВИО Сергея Шевелева.

На базе высшего авиационного училища в городе было создано Ставропольское президентское кадетское училище. Участниками церемонии открытия мемориала стали летчики, кадеты и парламентарии.