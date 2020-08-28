Квадроциклы и квадрокоптеры закупят для охраны лесов Ингушетии

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Первыми квадроциклами и квадрокоптерами будут обеспечены лесничества Ингушетии в рамках нацпроекта "Экология". Техника позволит защищать леса от браконьеров, пожаров и незаконной рубки деревьев ценных пород, рассказал ТАСС в пятницу и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"В рамках реализации нацпроекта "Экология" уже в начале четвертого квартала региональные лесничества получат два грузовых Урала, укомплектованных краново-манипуляторной установкой, а также нами впервые будут закуплены квадроциклы в комплекте с транспортным прицепом и квадрокоптеры", - сказал Евлоев.

По его словам, специализированная автотехника необходима для осуществления комплекса мероприятий по охране лесов.

"Новое оборудование позволит инспекторам следить за обстановкой с воздуха, а высокая проходимость квардоциклов и их небольшие размеры позволят лесничим оперативно добираться до необходимой точки. Уверен, что новая техника позволит сократить в разы количество лесных пожаров, незаконную рубку деревьев ценных пород, а также уменьшить случаи браконьерства. Мы нацелены на расширение лесов, увеличение популяции обитающих в них животных и птиц", - добавил собеседник ТАСС.

Нацпроект "Экология" включает также подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).