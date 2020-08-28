ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Новую школу на 360 мест открыли в Грозном к началу учебного года в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", передает корреспондент ТАСС. Она находится в части города, которая активно застраивается новыми жилыми домами.

"Это современное здание, в котором есть все условия для учебы, проведения творческих и спортивных занятий. Новое образовательное учреждение станет отличным дополнением к микрорайону, в котором активно возводятся современные многоквартирные дома. Это один из многочисленных примеров эффективного развития городов, которые удается реализовывать на территории региона", - отметил на открытии министр строительства и ЖКХ региона Муслим Зайпулаев.

Школа возведена по федеральной программе "Стимул" и призвана оказать содействие комплексному развитию территорий, отведенных под жилищное строительство. Кроме того, новое образовательное учреждение будет способствовать решению проблемы трехсменного обучения. По последним данным, в Чеченской Республике 73 школы, где дети учатся в три смены.

"Новая школа №13 в Октябрьском районе Грозного полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует новейшим требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Уверен, что она станет успешной площадкой для формирования личности ребенка", - отметил в ходе открытия мэр города Иса Хаджимурадов.

Программой стимулирования развития жилищного строительства в Чечне предусмотрено возведение пяти социальных объектов в 2020 году - детсады, корпус гимназии, сети водоснабжения, дороги. На эти цели выделено свыше 721 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019-го по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.